Евгений Абузов вошел в Топ-25 руководителей банковских подразделений малого и среднего бизнеса

Евгений Абузов вошел в Топ-25 первого рейтинга топ-менеджеров российских банков – руководителей подразделений по работе с малым и средним бизнесом. Рейтинг был подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

В основе расчета рейтинга – целый ряд критериев, ключевыми из которых являются стаж и опыт работы руководителя как на финансовом рынке в целом, так и в сегменте МСП, результаты работы на текущей должности – запуски новых проектов, продуктов под руководством менеджера, прирост клиентской базы и количества кредитов, а также участие руководителя в деятельности профильных рабочих групп, комитетов и общественных организаций рынка.

В должности заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб, курирующего направление корпоративного и малого бизнеса, Евгений Абузов работает с января 2017 года. Сегодня банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Банк входит в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования МСБ в 2020 году (Эксперт РА). По итогам 9 месяцев 2021 года Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом более 30% выдач обеспечены за счет внедрения и развития в банке скоринговых и упрощенных технологий кредитования, которые позволяют клиенту в течение 1-3 дней получить решение по сделке. Портфель кредитов малому бизнесу Банка Уралсиб на 01.10.2021 года увеличился на 70% по сравнению с началом года – с 6 млрд до 10,3 млрд рублей.

«Мы считаем, что у банка очень неплохие перспективы повышения рейтинга, особенно учитывая бизнес-показатели, которые демонстрирует сейчас блок малого и среднего бизнеса. Надеюсь, что при следующем, весеннем, рейтинговании, мы уже увидим Уралсиб гораздо выше в рейтинге. Мы внимательно следим за развитием этого направления в банках и видим, что все предпосылки для этого в данном случае есть», – отметил сооснователь рейтинга аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.