Примсоцбанк приглашает на вебинар «Поддержка инвестиционных проектов МСП от государственных корпораций АО «КРДВ», АО «Корпорация МСП».

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и АО«Корпорация «МСП» приглашает руководителей компаний, финансовых директоров и бухгалтеров на бесплатный вебинар: «Поддержка инвестиционных проектов МСП от государственных корпораций АО «КРДВ», АО «Корпорация МСП».

С приветственным словом перед слушателями выступит управляющий директор, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» - Скалий Сергей Николаевич.

Кравченко Ольга Камардиновна, специалист департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов ДВ, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» осветит тему «Современные преференциальные режимы для социально-экономического развития Дальнего Востока (режимы ТОР/СПВ) (требования, параметры включения, преференции)».



Консультант Дирекции каналов продаж и взаимодействия с финансовыми организациями-партнерами АО «Корпорация «МСП»» - Дараганов Роман Александрович выступит с блоком «Предоставление гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП»».



Мероприятие начнётся в 09.30 по московскому времени и 16:30 по времени Владивостока. Продолжительность онлайн-семинара – 1 час.

Вопросы по поводу участия можно задать по номеру: 8 (800) 350-42-02. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.