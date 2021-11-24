Росбанк стал лауреатом премии «Лучшие юридический департаменты России – 2021» по версии журнала «Корпоративный юрист»

В начале ноября состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие юридические департаменты России - 2021» по версии одного из ведущих юридических изданий «Корпоративный юрист».

Команда юридической вертикали Росбанка заняла первое место в номинации «Финансы». Членами экспертной комиссии конкурса были высоко оценены достижения юридической команды банка в области корпоративного управления, судебной работы, а также автоматизации юридической функции.

В этом году в премии принимали участие компании из 17 бизнес-отраслей в номинациях:

«Финансы», «Финансовые технологии», «Логистика», «Промышленность», «Медиа», телекоммуникации, технологии», «Строительство и эксплуатация недвижимости», «Некоммерческие организации», «СМИ, культура и образование», «Химия и фармацевтика», «Медицина», «Электронная торговля», «Торговля и услуги», «Ресурсы снабжение», «Ресурсы добыча», «Государственно-частное партнерство», «Корпоративное обучение», «Проблемные активы».

«Очень приятно, что наши коллеги по цеху так высоко оценили работу юридической команды Росбанка, но вдвойне приятно, что наряду с признанием наших достижений на таких непростых направлениях юридической работы, как корпоративное управление и судебная работа, коллеги заметили и по достоинству оценили наши усилия по автоматизации юридической функции, подтвердив тем самым верность выбранного нами пути», - отметил заместитель директора по правовым вопросам Росбанка Александр Кудрявцев.