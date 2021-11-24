Игорь Кобзев вступил в партию «Единая Россия»

Ранее он не состоял в какой-либо партии.

«В рамках заседания Президиума регионального политического совета «Единой России» в ряды Партии приняли губернатора Игоря Кобзева», – говорится в сообщении регионального отделения партии.

Напомним, ранее Генеральным советом партии «Единая Россия» принято решение о прекращении в январе 2022 году полномочий партийных органов всех уровней и проведении отчетно-выборных конференций. Таким образом, в Иркутской области переизбираются Региональный политический совет и 42 местных политических совета. Кроме этого предстоит избрание секретарей местных отделений и секретаря Иркутского регионального отделения.