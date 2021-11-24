205 человек заболели коронавирусом в Иркутске

В лидерах по приросту больных Иркутск, Ангарск, Братск.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболели 603 человека. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

Из 601 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 205 (всего 45 708),

в Ангарске – 56 (всего 12 001),

в Братске – 50 (всего 8 742),

в Иркутском районе – 30 (всего 8 908),

в Усть-Илимске – 30 (всего 7 729).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 45 708,

Ангарск – 12 001,

Иркутский район – 8 908,

Братск – 8 742,

Усть-Илимск – 7 729.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.