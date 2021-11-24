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До создания коллективного иммунитета в Иркутской области необходимо еще 769 тысяч вакцинированных

Первым компонентом вакцины в Приангарье привиты 668 тысяч человек.

Второго компонента ожидают 964 тысячи человек. Для создания коллективного иммунитета в регионе необходимо 1,437 млн вакцинированных. Таким образом, еще необходимо привить еще 769 тысяч человек.

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Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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