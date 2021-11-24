Россияне готовы платить за аренду жилья 24 000 рублей в месяц

Арендаторы в крупных региональных центрах готовы платить за съемное жилье в среднем по 24 000 рублей в месяц. Об этом говорится в совместном исследовании ДОМ.РФ и ВЦИОМ, которое проводилось во Владивостоке, Казани, Красноярске, Новосибирске и Сочи. Опрошены были как действующие, так и потенциальные квартиросъемщики.

Максимум – 29 700 рублей в месяц – готовы платить за съемное жилье арендаторы во Владивостоке, минимум – 16 400 рублей – в Красноярске.

Владивосток – 29 700 руб. Казань – 22 600 руб. Красноярск – 16 400 руб. Новосибирск – 22 200 руб. Сочи – 28 400 руб.

При этом, больше половины жильцов съемных квартир настороженно относятся к заключению договоров найма с ежегодной индексацией арендных ставок. Согласна на это лишь каждая третья семья арендаторов.

Большинство арендаторов в регионах предпочитает снимать жилье в многоквартирных домах. Около 20% семей хотели бы снимать собственный дом с участком земли. Наименее привлекательны для арендаторов таунхаусы. Такой тип жилья подходит лишь каждой пятнадцатой семье.

Желающие проживать в многоквартирных домах предпочитают одно- и двухкомнатные квартиры площадью 30-50 кв. м. Более 50% опрошенных хотели бы арендовать жилье с традиционным разделением кухни и гостиной, около трети – с объединенной кухней-гостиной. Для 15% арендаторов это не имеет значения.

Близость съемного жилья к центру важна более, чем для 40% жильцов. От 50% до 80% из них готовы доплачивать за это от 4000 до 7000 рублей в месяц (около 20% средней максимально приемлемой стоимости аренды). Наибольшее количество желающих жить в центре – в Сочи (более 60% опрошенных), наименьшее – в Красноярске (29%). При этом, в среднем для 37% арендаторов во всех городах неважно, в каком районе будет располагаться их съемная квартира.