Приангарье признали одни из лидеров по числу предприятий креативной индустрии в Сибири

Большинство из них – малые и микропредприятия, а также ИП. Об этом SIA.RU рассказали в администрации области.

Наиболее развиты в Приангарье сферы архитектуры, издательского дела, разработки программного обеспечения, рекламы, теле-, радио- и интернет-вещания.

2021-й объявлен Международным годом креативной экономики.

А 20 сентября 2021-го была утверждена федеральная концепция развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года.

Творческие индустрии – сектор экономики, связанный с интеллектуальной деятельностью, развивающийся преимущественно на идеях и технологиях. К креативным индустриям относят научно-исследовательскую деятельность, дизайн, телевидение, музыку, моду, архитектуру, разработку программного обеспечения и другие.