Кредитный рейтинг Иркутской области остается на высоком уровне

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг на уровне ruAA+ с прогнозом «стабильный», сообщили SIA.RU в администрации области.

Сохранению рейтинга способствовала положительная динамика основных показателей региональной экономики на фоне кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса.

Аналитики отмечают рост высоких размерных характеристик региональной экономики, таких как валовый региональный продукт, промышленное производство. Связывают это с отсутствием жестких ограничений ведения хозяйственной деятельности в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также с принятыми мерами по стабилизации экономики и поддержки бизнеса. Данные меры позволили большинству предприятий региона осуществлять свою деятельность в бесперебойном режиме, обеспечивая стабильные темпы роста производства.

В сфере бюджетной политики сохранению кредитного рейтинга Иркутской области способствовала умеренно низкая зависимость областного бюджета от трансфертов из федерального центра. Также в текущем году наблюдался рост по всем бюджетообразующим налогам, комфортно низкий уровень долговой нагрузки и низкая стоимость ее обслуживания.

На аналогичном уровне «Эксперт РА» подтверждает кредитный рейтинг государственным облигациям Иркутской области (выпуск 2016 года). Тем самым устанавливается паритет между текущим рейтингом кредитоспособности региона и кредитным рейтингом долгового инструмента (облигационного займа серии 34001).