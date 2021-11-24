Иркутяне могут подключиться к Tele2 на АЗС

Оператор запустил на территории Приангарья новый проект по расширению каналов продаж SIM-карт. Теперь стать клиентом компании можно и на АЗС, рассказали SIA.RU в компании.

Сеть АЗС «БРК» стала еще одним партнером компании Tele2, чьи SIM-карты теперь можно приобрести у операторов заправочных станций в прикассовых зонах. Комплекты для подключения к мобильной связи доступны на всех 32 АЗС «БРК» в Иркутской области. Регистрация SIM-карты производится абонентом дистанционно, через «Госключ» в приложении «Мой Tele2».

На данный момент на территории Иркутской области приобрести SIM-карту с саморегистрацией можно более чем в 1100 альтернативных точках продаж. Среди них: «Детский мир», электронные гипермаркеты «Ситилинк», RBT.ru, Wildberries, а также магазины в шаговой доступности.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Наша цель сделать подключение к сети простым, удобным и безопасным. Именно поэтому развиваем, помимо собственной розницы, партнерскую сеть продаж в различных каналах. Сотрудничество с сетью АЗС «БРК» позволит иркутянам приобрести комплект подключения без посещения наших салонов связи и в течение нескольких минут самостоятельно активировать его через приложение «Госключ».

Вероника Шородок, генеральный директор сети АЗС «БРК»:

«Мы стремимся предложить своим клиентам максимально полезный спектр услуг. На наших АЗС клиент может заправить автомобиль, приобрести товары в дорогу в мини-маркете, перекусить в зонах кафе или просто выпить свежесваренный кофе. А теперь еще появилась возможность купить на АЗС SIM-карту Tele2. Мобильная связь для наших клиентов и гостей города станет доступней и им не придется тратить время, чтобы ехать в офис Tele2 для подключения к сети. Приобрести SIM-карту можно по пути на работу, находясь в нашем регионе в командировке или отправляясь в путешествие на Байкал».