В Иркутской области расследуют 11 уголовных дел о хищении средств при строительстве железнодорожной инфраструктуры

По ним установлены хищения на 2,5 млрд рублей, сообщили SIA.RU в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По территории, поднадзорной Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, на строительство объектов железнодорожной инфраструктуры, воздушного транспорта выделено более 1 трлн рублей государственных средств.

При этом, согласно практике, в ходе строительства объектов допускаются многочисленные факты хищения при приемке невыполненных работ, замены строительных материалов на более дешевые аналоги, нарушения технологии производства.

Органами следствия в настоящее время расследуется 11 уголовных дел этой категории, по которым установлено хищение около 2,5 млрд рублей государственных средств.