Рудоремонтный завод в Черемхове отметил 80-летие

Черемховский Рудоремонтный завод – старейшее предприятие в Восточной Сибири, сообщили SIA.RU в пресс-службе предприятия.

Черемховский Рудоремонтный завод начинал свою деятельность с Центральных механических мастерских, которые были созданы в ноябре 1941 на базе электроцеха Черемховского горно-механического завода. Основной задачей нового ремонтного предприятия в военные годы было поддержание в рабочем состоянии горно-шахтного оборудования угледобывающего комплекса Черемхова, который значительно увеличил добычу твердого топлива после оккупации Донбасса.

Сегодня завод – это просторные цеха и производственные участки. За почти вековую историю предприятие сохранило свой первоначальный профиль – изготовление и ремонт запасных частей и оборудования горной техники. Мощные функциональные цеха, оснащенные современным станочным парком, способны выполнять ремонт самого сложного уровня. Специалисты предприятия освоили технологии монтажа и ремонта всех марок экскаваторов – от небольших четырёх кубовых карьерных до шагающих гигантов с объемом ковша до 40 кубометров. Завод также выпускает широкую номенклатуру запасных частей для угольных предприятий, изготавливает изделия по индивидуальным заказам, разрабатывает чертежи по предоставленным образцам запчастей, испытывает электрооборудование подстанций. Также активно осваивает новые виды ремонтов и продукции.

На Рудоремонтном заводе сегодня трудится около 300 специалистов, среди которых много династий. Свою карьеру с предприятием связывают многие жители Черемхова и Свирска. В юбилейный для предприятия день производственные цеха завода с официальным визитом посетил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, что подчеркнуло значимость производства для экономики региона на ряду с основными угледобывающими подразделениями компании «Востсибуголь».

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Черемховский Рудоремонтный завод обеспечивает бесперебойную работу технологического оборудования компании «Востсибуголь» и тем самым способствует поддержанию топливно-энергетического баланса Иркутской области, активно сотрудничает с горнодобывающими предприятиями Казахстана и Монголии. Поздравляю коллектив с 80-летием и от души желаю здоровья, благополучия и успешной реализации намеченных планов!

Евгений Мастернак, генеральный директор компании «Востсибуголь»:

– Рудоремонтный завод имеет колоссальное значение для компании Востсибуголь. Это наша промышленная безопасность, поскольку предприятие обеспечивает надежную и безаварийную работу всего нашего горного оборудования и обогатительной фабрики. У предприятия есть своя инвестиционная программа, востребованность в производимой.