«Мы не камикадзе» – главврачи обратились к антиваксерам

Руководители трех подмосковных клиник поддержали обращение к лидерам мнений и политикам, которые выступают против прививок от COVID, сообщает РБК.

«Они думают, что Проценко дурак, что я дурак и так далее – те, которые вакцинировались сами и вакцинировали своих родственников». «Неужели мы самоубийцы или камикадзе. Я, кстати, прикладывал железку после вакцины, что-то она не прилипает. Хвост у меня не вырос. Молочные железы тоже не выросли. Понимаете, это бред», – сказал главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман.

Кроме того, на лечение COVID приходится отвлекать врачей почти всех медицинских специальностей и узких специалистов, что значительно усложняет медицинскую помощь больным по другим профилям.

«И я бы хотел сказать, чтобы перестали слушать и читать дилетантов. Если они хотят умирать, ну что ж так и будет, второго варианта нет. Они болеют и раз, и два, и три. У нас уже есть пациенты, которые заболевают третий раз. У меня пять внуков, и я клянусь этими внуками, ни один пациент от прививки не умер, не было таких случаев», – резюмировал Райхман.