«Росбанк авто» предложил способ снизить ставку по автокредиту

«Росбанк Авто» предложил новый продукт, направленный на уменьшение процентной ставки и переплаты по кредиту, рассказали SIA.RU в банке.

Смысл сервиса заключается в том, что при подписании договора автокредитования клиенту предоставляется возможность дополнительно подключить опцию «Назначь свою ставку», которая существенно сократит его расходы по выплате кредита.

Специальная опция «Назначь свою ставку»* позволяет клиентам Росбанка сократить ежемесячные платежи на весь срок договора, уменьшив переплату по автокредиту.

По словам директора департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто» Алексея Бородавина, алгоритм максимально прост. «Необходимо лишь выбрать один из двух вариантов уменьшения процентной ставки: на 2,8-3% (в зависимости от тарифного плана) или до 0,01%. Кредитный специалист включит стоимость подключения опции в кредит. Вам останется только подписать документы, в которых будет указана сниженная ставка. Эта опция придумана специально для тех, кто умеет и любит просчитывать выгоду», – отметил эксперт.