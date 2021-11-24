Прощание с умершим от ковида главврачом Игорем Ушаковым пройдет 25 ноября в Иркутске

Прощание с главным врачом Иркутского диагностического центра Игорем Ушаковым, который накануне умер от коронавируса, состоится 25 ноября, сообщает пресс-служба медучреждения.

С 12.30 до 13.00 ч. прощание будет проходить на территории Центра, который расположен на улице Байкальской, 109 (вход со стороны ул. Партизанская). Похоронят Игоря Ушакова на кладбище «Покровский погост» в селе Пивовариха.

Напомним, Игорь Васильевич ушел из жизни 22 ноября. По информации регионального минздрава, впервые в Иркутской области именно он внедрил в практическую деятельность ультразвуковые методы исследования, компьютерную спирометрию и другие современные виды исследований. Диагностическим центром он руководил с небольшим перерывом с 1993 года.