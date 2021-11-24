Пьяный водитель Honda столкнулся с автогрейдером в Бодайбо, пострадали двое детей

Двое несовершеннолетних пострадали в результате столкновения Honda С-RV, за рулем которой был пьяный мужчина, с автогрейдером в Бодайбо, сообщает полиция Иркутской области.

«У мужчины, управляющего иномаркой, полицейские обнаружили явные признаки опьянения. Проведенное освидетельствование показало, что содержание паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышает допустимую норму почти в шесть раз», – рассказали правоохранители.

Установлено, что дети перевозились в легковом транспорте с нарушением требований безопасности.

Процессуальное решение по факту дорожно-транспортного происшествия будет принято после установления степени тяжести травм, полученных несовершеннолетними.