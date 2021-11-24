Утечка кислорода произошла на предприятии в Усть-Илимске, есть пострадавшие

СУ Следственного комитета России по Иркутской области начало проверку по факту утечки кислорода на промышленной площадке одного из комбинатов в городе Усть-Илимске, есть пострадавшие, сообщается на сайте ведомства.

«Днем 24 ноября на промышленной площадке одного из комбинатов в городе Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. По предварительным данным, пострадали 5 человек, они госпитализированы», – рассказали в управлении СКР.

Доследственная проверка проводится по уголовной статье «Нарушение требований охраны труда», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.