Мэры двух городов Иркутской области поблагодарили основателя En+ Group Олега Дерипаску

Главы муниципалитетов поблагодарили основателя En+ Group Олега Дерипаску за установленные детские площадки в Ангарске и Усть-Илимске. Они отметили высокий уровень социальной ответственности, неравнодушие и активную жизненную позицию общественного деятеля.

Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа: «Развитие нашей территории было бы невозможно без участия таких крупных компаний как En+ Group, основателем которой Вы являетесь. Вы помогаете решать важные вопросы социальной сферы и благоустройства».

Анна Щекина, мэр г. Усть-Илимска: «От лица всех жителей Усть-Илимска благодарю Вас за личное участив в формировании принципов ответственного отношения к вопросам социально-экономического развития территорий. Такой новый формат муниципально-частного партнерства дает свои результаты, которые видят все устьилимцы, – преображение городских пространств и новых мест притяжения».

В 2020 году была установлена детская площадка в Усть-Илимске, в ноябре 2021 там же открыта еще одна, также детские площадки установлены в Тулуне, Свирске и Ангарске. Это современные детские комплексы с ярким и разнообразным игровым оборудованием. В ближайшее время завершатся работы по установке детской площадки в Иркутске на набережной Якоби. Развитие инфраструктуры городов является частью большой социальной программы компании «Возрождение», одним из важных направлений которой является создание комфортных условий жизни для горожан.