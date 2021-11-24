Три спортсмена из Приангарья стали кандидатами на участие в Олимпийских играх 2022 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что три спортсмена Иркутской области стали кандидатами на участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года.

Речь о мастере спорта России по санному спорту Диане Логиновой, заслуженном мастера спорта России по бобслею Максиме Белугине, мастере спорта международного класса по бобслею Александре Бредихином.

«Сама Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. И Приангарье она тоже затронет. Женская и мужская команды страны по конькобежному спорту будут готовиться к играм в нашем Ледовом дворце «Байкал». Предолимпийские сборы пройдут с 19 по 27 января. Для нас это не только большая честь, но и ответственность», – резюмировал глава региона.