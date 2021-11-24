Власти заплатят 30 тыс. руб. человеку, создавшему лучшую айдентику для юбилея Приангарья

Министерство по молодежной политике региона объявило конкурс на создание лучшей айдентики для 85-летия Иркутской области, победителя ждет приз – 30 тысяч рублей, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Принять участие в конкурсе могут жители Приангарья в возрасте от 14 до 35 лет. Причём к участию приглашены как индивидуальные авторы, так и коллективы. Материалы принимают по почте mkc_irkutsk@mail.ru с пометкой «Конкурс айдентики». Срок – до 1 декабря. Итоги объявят уже 10 декабря», – рассказал глава региона.

Конкурсная работа должна включать в себя основные элементы фирменного стиля и принципы его использования.

Айдентика – это визуальная составляющая бренда, в том числе различная сувенирная продукция, призванная повысить его узнаваемость и создать впечатление целостности.