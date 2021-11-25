Пять человек пострадали из-за взрыва на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске

Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом на промышленном предприятии в Усть-Илимске (Иркутская область), сообщило следственное управление СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), – говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 ноября на промышленном предприятии в одном из цехов при производстве ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате инцидента пострадали пять работников комбината. Мужчины с ожогами тела различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается.