Пять человек пострадали из-за взрыва на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске

Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом на промышленном предприятии в Усть-Илимске (Иркутская область), сообщило следственное управление СКР по региону.
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), – говорится в сообщении.
По версии следствия, 24 ноября на промышленном предприятии в одном из цехов при производстве ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате инцидента пострадали пять работников комбината. Мужчины с ожогами тела различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается.