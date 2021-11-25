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Пять человек пострадали из-за взрыва на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске

Уголовное дело возбуждено в связи с инцидентом на промышленном предприятии в Усть-Илимске (Иркутская область), сообщило следственное управление СКР по региону.

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), – говорится в сообщении.

По версии следствия, 24 ноября на промышленном предприятии в одном из цехов при производстве ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. В результате инцидента пострадали пять работников комбината. Мужчины с ожогами тела различной степени тяжести были экстренно госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Следователи СК допрашивают очевидцев произошедшего, изучается необходимая техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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