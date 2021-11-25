Рубль быстро возобновил снижение

Во вторник во второй половине дня российский рубль резко ускорил нисходящую динамику из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. В целом наблюдается возвращение относительной слабости российской валюты под воздействием геополитической неопределенности, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Экспресс.

– После коррекции пара USD/RUB возобновила рост, нацелившись на еще одну попытку пробоя сильного сопротивления 75,35 руб. Пока сохраняется высокая вероятность по меньшей мере повторения четырехмесячной вершины 75,3 руб., – поясняют аналитики.