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Рубль быстро возобновил снижение

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Во вторник во второй половине дня российский рубль резко ускорил нисходящую динамику из-за ухудшения ситуации на мировых рынках. В целом наблюдается возвращение относительной слабости российской валюты под воздействием геополитической неопределенности, отмечают в своем обзоре аналитики БКС Экспресс.

– После коррекции пара USD/RUB возобновила рост, нацелившись на еще одну попытку пробоя сильного сопротивления 75,35 руб. Пока сохраняется высокая вероятность по меньшей мере повторения четырехмесячной вершины 75,3 руб., – поясняют аналитики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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