«Медведи» вернулись к работе

Отечественный рынок ценных бумаг в среду не удержался в положительной зоне и снизился. Индекс МосБиржи отступил к 3943 пунктам и может отойти к 3830 пунктам. Индекс РТС снизился до 1657 пунктов и готов падать к 1640 пунктам, считают аналитики «Альпари»:

– В общем-то, если бы не открытый геополитический вопрос, участники торгов нашли бы повод для покупок, поскольку предыдущей волны продаж хватило, чтобы сбить перекупленность с индексов и активов. Хорошо себя сегодня показывают акции «Акрона»: после непродолжительной технической коррекции в акцию вернулись покупки с целью к 13500 руб. Рынок минеральных удобрений находится в фазе роста, что дает бумагам фундаментальную опору.

На волне роста курса доллара в последние дни отлично растут бумаги «Сургутнефтегаза». У компании огромные вложения в валюту, поэтому ее удорожание дает стимул для роста котировок акций. Бумага восстанавливается к 41,10 руб., но о продолжении подъема можно будет говорить только при закреплении выше 42,50 руб.

Скольжение цен на золото вниз и невозможность пока выкупить эти продажи тянет за собой акции «Полюс Золота» и «Полиметалла». Акции «Газпрома» вернулись к снижению после паузы накануне и снова могут наметить себе целью просадку к 320 руб.

Доллар бодро дорожает и уже достиг рубежа 74,87 руб. Следующая «бычья» цель располагается на отметке 75,10. Минфин, видя курсовую качку, отменил на сегодня проведение традиционного по средам аукциона по размещению ОФЗ. Евро стоит 83,90 руб. и может торговаться в диапазоне 83-84 руб.

Рынок акций США стартовал в среду снижением, в серьезном минусе бумаги GAP после выхода отчетности. Опубликованная статистика показала, что ВВП США в III квартале 2021 года, согласно пересмотренным данным, вырос на 2,1% кв/кв, что неплохо. Заказы на товары длительного пользования провалились за октябрь на 0,5% м/м, но для столь волатильного индикатора это нормально. Число требований на получение пособия по безработице за неделю в Штатах упало до 199 тыс. - это минимум более чем за 50 лет.