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На дооснащение столовых иркутских школ дополнительно направят 16 млн рублей

На эти деньги будем закупать оборудование, мебель, посуду, рассказали SIA.RU в мэрии.

«В этом году за счет средств экономии дополнительно выделили 16 миллионов из городского бюджета для дооснащения школьных столовых», – подчеркнул глава города Руслан Болотов.

Всего в 74 общеобразовательных организациях города обучается 86 483 детей. Из них бесплатное питание получают более 48 тысяч. В том числе ученики начальных классов, дети из многодетных и малоимущих семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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