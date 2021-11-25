На дооснащение столовых иркутских школ дополнительно направят 16 млн рублей

На эти деньги будем закупать оборудование, мебель, посуду, рассказали SIA.RU в мэрии.

«В этом году за счет средств экономии дополнительно выделили 16 миллионов из городского бюджета для дооснащения школьных столовых», – подчеркнул глава города Руслан Болотов.

Всего в 74 общеобразовательных организациях города обучается 86 483 детей. Из них бесплатное питание получают более 48 тысяч. В том числе ученики начальных классов, дети из многодетных и малоимущих семей, сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды.