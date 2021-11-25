За два года подрядчики устранили более 500 замечаний при строительстве дорог

По дефектам еще на 11 участках направлены исковые заявления в Арбитражный суд Иркутской области, рассказали SIA.RU в мэрии.

Более 500 замечаний устранили подрядчики на иркутских дорогах. Нарушения были выявлены в рамках действующих гарантийных обязательств на улицах, отремонтированных в 2018-2020 годах по проекту «Безопасные и качественные дороги».

«От подрядных организаций получено 75 актов об устранённых дефектах с фотофиксацией – это 509 нарушений. Мы продолжим эту работу. Еще раз повторю: недобросовестные подрядчики должны нести ответственность за некачественную работу. Важно понимать, что переделывать потом придется за свой счет. Это моя принципиальная позиция», – подчеркнул Руслан Болотов.

Напомним, что гарантийный срок 4 года действует на все дороги, восстановленные по программе БКД с 2018 года. После устранения замечаний гарантия на отремонтированный участок вновь продляется на 4 года.