Дополнительные средства выделят на ремонт соцобъектов в Иркутской области

Программа дополнительного финансирования рассчитана на 2022-2024 годы, сообщили SIA.RU в администрации области.

В июле прошлого года Игорь Кобзев побывал в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района. Там посетил детский сад № 28 «Рябинка» и указал на необходимость реконструкции здания. В августе того же года в поселке Вихоревка Братского района губернатор побывал в детском саду «Березка». Этому зданию почти полвека, необходим капремонт – замена кровли, окон, электропроводки. Капитальные ремонт еще одного муниципального детского сада «Родничок» в поселке Мама будет включен в финансирование из областного бюджета, там глава региона побывал в марте текущего года.

Находясь с рабочей поездкой в городе Зима в феврале этого года, Игорь Кобзев распорядился предусмотреть в 2022 году дополнительное финансирование капитального ремонта зала тяжелой атлетики спорткомлекса ДЮСШ им. Г.М. Сергеева.

В Усть-Илимске в июле 2020 года губернатор дал поручение ускорить капремонт кровли здания Дома культуры «Дружба». Он расположен в центре города и имеет самый большой в Усть-Илимске зал. Чтобы получить субсидию из областного бюджета на проведение ремонта, руководству города необходимо было разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. Черемховский ДК «Горняк», где надо отремонтировать систему вентиляции, отопления, водоснабжения, Игорь Кобзев поручил в конце января текущего года включить в областную программу «Развитие культуры». А в марте глава региона дал поручение рассмотреть возможность финансирования капитального ремонта межпоселенческой центральной библиотеки в Качуге.