Российские туристы планируют провести новогодние праздники в Европе, Турции и ОАЭ

Эксперты «АльфаСтрахование» проанализировали первые данные по планируемым россиянами поездкам на новогодние праздники. Наибольшей популярностью у российских туристов пользуются Шенгенские страны, а также Турция и ОАЭ, рассказали SIA.RU в компании.

Как и в доковидный период 2019-2020 гг., страны Шенгенского соглашения снова востребованы россиянами. Более половины соотечественников – 51,4% – выбирают именно эти направления для встречи Нового года и проведения праздничных дней.

На втором месте оказалась Турция. Встретить 2022 г. в стране-наследнице Османской империи предпочли 7,8% отдыхающих. Третье место заняли сразу два направления – ОАЭ и Хорватия. Выбрали берег Персидского залива и Адриатического моря 4,5% туристов. Не осталась без внимания и страна пирамид – Египет. Туда отправятся 3,9% путешественников.

Аналитики «АльфаСтрахование» также отметили, что по сравнению с прошлым годом предпочтения туристов при выборе места отдыха претерпели изменения. Тогда, в условиях закрытия границ почти всех европейских стран из-за коронавируса, большинство россиян – 20,5% – устремилось встречать рубеж 2020-2021 гг. в Турцию. Кроме того, благодаря своему гостеприимству неизменно присутствовали в рейтинге ОАЭ и Египет, принявшие в прошлогодние новогодние праздники 12,6% и 5,3% отдыхающих соответственно.

«Конечно, основные продажи на даты в преддверии Нового года и Рождества придутся на декабрь 2021 г. Однако уже сегодня мы можем поделиться первыми прогнозами по тому, куда отправятся россияне на новогодние праздники. С постепенным восстановлением туризма возрастает и желание выезжающих застраховать себя и своих близких во избежание неприятных ситуаций в долгожданной поездке. Мы понимаем, что запросы клиентов на фоне пандемии существенно трансформировались, и реагируем на это максимально быстро. Наша компания предлагает своим клиентам широкий выбор страховых программ, позволяющих отдыхающим по доступным ценам получить все самое необходимое, включая полное покрытие расходов в случае заболевания COVID-19. Таким образом, комплексные продукты покрывают практически любые потребности туристов, заботящихся о здоровье и комфорте в поездке», – говорит Антон Колегов, начальник отдела андеррайтинга и методологии страхования путешествующих «АльфаСтрахование».

