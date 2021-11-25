Перевозчики предупредили о ценовых и коррупционных рисках регионального «Платона»

Введение платы за проезд большегрузов по региональным трассам приведет к росту тарифов перевозчиков до 3% на коротких маршрутах, подсчитал «Авто-ПЭК» (исследование есть у SIA.RU).

В масштабах бизнеса грузоперевозчиков это значительное подорожание, которое с наибольшей вероятностью будет отражено в тарифах. А наделение регионов правом самостоятельно вводить плату и устанавливать тарифы чревато усилением влияния человеческого фактора и, как следствие, коррупции.

Ввести плату за проезд по региональным дорогам предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на заседании президиума Госсовета. Обоснование – большегрузы выбирают маршруты по региональным трассам, чтобы избежать платы за использование федеральных дорог.

Рост издержек транспортных компаний отразится в тарифах на перевозку. Удорожание доставки по конкретным направлениям будет зависеть от протяженности маршрута, доли пробега по региональным трассам и ставок оплаты.

Подорожают прежде всего короткие маршруты

Короткие маршруты (до 500 км) фура может проходить частично или полностью по региональным дорогам. Сейчас проезд по ним бесплатный. Если регионы введут для грузовиков плату за проезд, стоимость перевозки увеличится. Рост будет заметнее на маршрутах, где больше доля региональных дорог. Или в регионах, где установят более высокий тариф.

Например, из Новосибирска в Кемерово большегрузы двигаются по региональной трассе 50К-19р (32Р-67) 260 км. Если средний тариф платы установят на уровне действующего федерального – 2,34 руб. за 1 км пробега, удорожание составит около 610 руб. При стоимости перевозки в диапазоне от 20 тыс. руб. до 35 тыс. руб. на оплату тарифа регионального «Платона» придется от 1,7% до 3%.

Стоимость магистральных перевозок на дальние расстояния (от 500 км и выше) вырастет менее значительно. Доля пробега по региональным дорогам в таких маршрутах невелика. Например, расстояние на маршруте Москва – Владивосток около 9,2 тыс. км. Из них менее 0,5% или 450 км – по региональным трассам. Все остальное по федеральным.

Перевозка полной фуры по этому маршруту стоит в среднем 480-550 тыс. руб. При тарифе 2.34 руб. за 1 км пробега удорожание на маршруте Москва – Владивосток составит в среднем 1,1 тыс. руб. Это около 0,2% от стоимости перевозки.

Как используют региональные дороги

Протяженность федеральных дорог в России почти в 10 раз меньше, чем региональных: 57,2 тыс. км и 508,2 тыс. км соответственно. Но, по данным «Авто-ПЭК», в среднем на региональные трассы приходится 10% пробега большегруза.

Генеральный директор компании «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев поясняет, перевозчики чаще всего используют региональные трассы при съезде с федеральной дороги для доставки в конечную точку. Второй вариант – если между конечными точками маршрута проходит только региональная трасса.

«Поэтому аргумент о том, что перевозчики съезжают с федеральных трасс на региональные, чтобы не платить в «Платон», некорректен. Региональные трассы – не дублеры федеральных», – отмечает Дмитрий Иевлев.

Введение платы за проезд по региональным трассам может иметь и другие негативные последствия для бизнеса. Так, например, один из вариантов, которые обсуждаются – дать регионам право вводить плату и устанавливать тарифы в системах-аналогах «Платона» самостоятельно.

«В результате мы получим в каждом регионе систему с собственным интерфейсом, способами оплаты и тарифами. Это неудобно для перевозчиков, может усилить коррупцию и в целом влияние человеческого фактора на собираемость в системе», – подчеркивает Дмитрий Иевлев.

Плата за проезд транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, по федеральным трассам введена с ноября 2015 года. Всего система «Платон» собрала в федеральный Дорожный фонд 163,8 млрд руб. В том числе в 2021 году – 36,8 млрд руб. Деньги направляются на ремонт и строительство дорог и дорожной инфраструктуры.