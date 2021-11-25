АТБ даёт возможность получить до 555 тысяч рублей за оформление кредита от 5,5%

24 ноября Азиатско-Тихоокеанский банк запустил праздничную акцию «Выиграй 555 тысяч рублей за оформление кредита от 5,5% годовых».

АТБ продолжает дарить подарки перед Новым годом. С 24 ноября по 31 декабря каждый, кто оформит потребительский кредит на сумму от 100 000 рублей, автоматически становится участником акции и может получить от банка крупный приз.

Каждые семь дней до самого Нового года среди клиентов будет определяться призёр, которому достанется 55 000 рублей. А сразу после новогодних праздников мы определим главного призёра, который получит– 555 000 рублей!

Вы сами распоряжаетесь этими деньгами: можно погасить кредит, а можно порадовать себя и близких новогодними подарками.

«Мы любим дарить подарки, особенно перед Новым годом. У каждого участника акции есть шанс выиграть еженедельный или даже главный приз и подарить своим родным и близким настоящую новогоднюю сказку», - отметил Сергей Конев, директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов.

Предлагаем воспользоваться всеми преимуществами потребительских кредитов в АТБ – низкие ставки от 5,5% (в том числе и при рефинансировании кредитов сторонних банков), лимит до 15 млн рублей со сроком кредитования до 120 месяцев.

Оформите кредит с минимальным пакетом документов и получите шанс заработать 555 000 рублей!

Подробнее о правилах акции на сайте банка.

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