Forbes присудил Альфа-Банку «золото» как лучшему работодателю в России

Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG присудили Альфа-Банку «золото» как лучшему работодателю в России.

В 2020 году Альфа-Банк первым запустил Рhygital-коворкинги в Москве и регионах с бесплатными фитнес-клубами, фудкортами здорового питания, амфитеатрами и конгресс-холлами, релакс-зонами и психологом. Через мобильное приложение Alfa People, объединившее HR-сервисы, можно забронировать не только рабочее место, но и бесплатную парковку у дверей офиса.

После карантина Альфа-Банк открыл Alfa Summer Space в солнечном Сочи, где можно было и поработать, и поплавать, и позаниматься йогой прямо на пляже.

Банк открыл сеть корпоративных университетов «Альфа-Академия» и провел лучшую Еxecutive education программу «Digital Entrepreneurs» с профессором Стенфордского университета Ильей Стребулаевым. А для привлечения новых талантливых цифровых специалистов провел несколько онлайн-чемпионатов Alfa Battle.

С 2020 года Альфа-Банк интегрирует ESG-цели во все направления своей деятельности.

«Мы видим, что все больше кандидатов и сотрудников ценят в том числе нематериальные факторы. Для них важно, чтобы работодатель был социально ответственным, заботился о том следе, который он оставляет после себя. Альфа-Банк сегодня – не только современная цифровая компания, которая успешно конкурирует на рынке труда с мировыми технологическими игроками, но и центр ESG-экспертизы», — подчеркнул директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Всего в рейтинге приняли участие более 100 работодателей. Они оценивались по трем ключевым блокам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». Участники жюри — специалисты из рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию — могли проголосовать по каждой из компаний: поднять или понизить ее статус на один шаг. Рейтинг выпускается с 2019 года.