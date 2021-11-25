Журнал International Banker признал Альфа-Банк лучшим по клиентскому сервису в Восточной Европе

Альфа-Банк получил награды за лучший клиентский сервис в Восточной Европе и самый инновационный розничный бизнес в России от международного журнала International Banker.

«Во всех бизнес-решениях мы ориентируемся на людей, которые будут ими пользоваться. Мы называем такой подход “Люди хотят решать”, он лежит в основе финансового суперсервиса. Это значит, что интерфейсы цифровых каналов определены желанием пользователей, офисы банка всегда готовы принять клиентов, если им важен персональный контакт, а продукты и сервисы банка учитывают их основные потребности», — отметил главный управляющий директор, член совета директоров Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

International Banker – ведущее издание в сфере финансов, которое освещает актуальные экономические вопросы через призму профессиональной аналитики и экспертизы. Ежегодная премия International Banker Awards отмечает лучшие банковские практики, самые инновационные финансовые продукты и сервисы среди мировых игроков.