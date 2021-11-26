Банк «Приморье» получил прибыль за 10 месяцев 2021 года в размере 357 млн рублей

За 10 месяцев 2021 года банк «Приморье» получил чистую прибыль в размере более 357,6 миллионов рублей, капитал банка составляет более 3,3 млрд. рублей, чистые активы — свыше 39,8 млрд. рублей, валюта баланса — свыше 68,8 млрд. рублей.

— За последние 6 месяцев банк был очень активен в области корпоративного кредитования. Нам удалось существенно нарастить кредитный портфель, а также значительно прирасти качественными клиентами, для которых Банк Приморье стал надежным партнером, — отмечает Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Андрей Зверев. — В этом году мы продолжили активное развитие: открыли офис в Санкт-Петербурге , получили обновленную лицензию Центробанка России, которая позволила нам расширить спектр оказываемых услуг в части операций с драгоценными металлами и брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Успешные результаты деятельности Банка «Приморье» отмечаются и внешними оценками: рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2021 году подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruB+ и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. По состоянию на 01.11.2021 в рэнкинге «Интерфакс — ЦЭА» Банк «Приморье» занимает 101 место из 333 кредитно-финансовых учреждений РФ. В рейтинге портала Банки.ру Банк «Приморье» занимает 99 место из 365 кредитных организаций по активам, 64 место по объёму привлечённых вкладов физических лиц, 92 место по кредитному портфелю, 68 место по объёму портфеля ценных бумаг.

Контрагентами Банка «Приморье» на межбанковском валютном рынке являются более 50 крупнейших российских и зарубежных банков. Банк является официальным дилером на рынке облигаций, членом Московской биржи, постоянным членом СРО Национальной фондовой ассоциации (НФА). Кроме того, Банк «Приморье» является участником Системы страхования вкладов, все вклады физических лиц на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей застрахованы.