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Банк «Солидарность» сообщил об акции «Выгодный перевод»

Банк «Солидарность» сообщил, что в рамках юбилейного года – 25-летия Азия-Инвест Банка система денежных переводов "АзияЭкспресс" запускает акцию «Выгодный перевод».

Отправляйте денежные переводы через Банк «Солидарность» на сумму не менее 100$ по системе «АзияЭкспресс», подписывайтесь на канал Телеграм или Инстаграм страницу системы переводов «АзияЭкспресс» и получите шанс стать обладателем одного из 14 ценных призов от «АзияЭкспресс»:

 

 

  • 2 Авиабилета в направлении Россия-Узбекистан (туда-обратно);
  • 4 смартфона;
  • 4 планшета;
  • 4 комплекта беспроводных наушников.

Этапы и сроки акции.

1-й этап - с 18 ноября 2021 г. по 18 декабря 2021 г., победители будут определены 20 декабря 2021 г.
2-й этап - с 19 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г., победители будут определены 20 января 2022 г.

С подробными условиями акции можно ознакомиться здесь.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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