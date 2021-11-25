Банк «Солидарность» сообщил об акции «Выгодный перевод»

Банк «Солидарность» сообщил, что в рамках юбилейного года – 25-летия Азия-Инвест Банка система денежных переводов "АзияЭкспресс" запускает акцию «Выгодный перевод».
Отправляйте денежные переводы через Банк «Солидарность» на сумму не менее 100$ по системе «АзияЭкспресс», подписывайтесь на канал Телеграм или Инстаграм страницу системы переводов «АзияЭкспресс» и получите шанс стать обладателем одного из 14 ценных призов от «АзияЭкспресс»:
- 2 Авиабилета в направлении Россия-Узбекистан (туда-обратно);
- 4 смартфона;
- 4 планшета;
- 4 комплекта беспроводных наушников.
Этапы и сроки акции.
1-й этап - с 18 ноября 2021 г. по 18 декабря 2021 г., победители будут определены 20 декабря 2021 г.
2-й этап - с 19 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г., победители будут определены 20 января 2022 г.
С подробными условиями акции можно ознакомиться здесь.
2-й этап - с 19 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г., победители будут определены 20 января 2022 г.
С подробными условиями акции можно ознакомиться здесь.