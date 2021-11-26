Примсоцбанк предлагает рефинансировать ипотеку и получить наличные на ремонт

Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых популярных банков для рефинансирования ипотеки по итогу первых 9 месяцев 2021 года и занял 24 строчку рейтинга. Исследование проводил финансовый портал Бробанк, рейтинг рассчитан на основе раздела 1 формы отчётности 0409316 ЦБРФ.

Отметим, в рамках рефинансирования, клиенты Примсоцбанка могут получить дополнительную сумму на любые цели и, таким образом, сделать дома ремонт либо приобрести мебель и бытовую технику. Процентная ставка при этом не вырастет.



- Предположим, у вас есть ипотечный кредит на сумму 4,0 млн.руб. под ставку 10% годовых , текущая стоимость квартиры составляет 8,0 млн.руб. Вы можете рефинансировать свой кредит на 4,0 млн. руб. под ставку от 8,15% годовых и получить наличные дополнительные средства в размере 3,2 млн.рублей. Совокупная максимальная сумма кредита в этом случае составит 7,2 млн.руб. Согласитесь, оформление дополнительной суммы под такую низкую относительно потребительских кредитов ставку – очень выгодное предложение, - делится расчётами Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Рефинансировать ипотечный кредит в Примсоцбанке можно на сумму до 90% от текущей стоимости залога на сумму от 500 000 до 30 000 000 руб. Срок кредитования составляет от 1 года до 30 лет. Процентная ставка от 8,15% при наличии комплексного страхования и документального подтверждения дохода. Максимальная ставка 12%. Ставка зависит от суммы кредита, вида залога , наличия предусмотренных скидок и надбавок.



Узнать подробнее об ипотечных программах Примсоцбанка вы можете в офисах банка, на официальном сайте и по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.