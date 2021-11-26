Экспорт агропромышленной продукции в Китай может на 13% превысить результат «доковидного» 2019 года – РСХБ

Китай традиционно является одним из крупнейших экспортеров российской продукции агропромышленного комплекса и, согласно данным официальной статистики ВЭД по состоянию на 7 ноября 2021 г., занимает второе место в рейтинге с долей 10,6%, уступая лишь Турции. Одновременно список разрешённых к импорту товарных категорий постепенно расширяется, и Китай становится всё более значимым торговым партнёром для отечественных производителей. В 2021 году из-за ограничения поставок рыбы и ракообразных доля Китая в поставках в страны Дальнего Востока1 сократилась, однако каждый второй доллар всё равно приходится на эту страну. Мощный рост экспорта масличных, злаков, мяса, напитков, кондитерских изделий, молока и сыворотки позволил максимально компенсировать снижение поставок рыбы и ракообразных. В результате по итогам года экспорт в Китай может достичь 3,6 млрд долларов США, что на 13% превысит результат «доковидного» 2019 года.

В 2021 году экспорт продукции российского АПК2 в страны Восточной Азии за год вырос на 10,6% до 5,6 млрд долларов в основном за счет роста поставок масличных на 34,7%до 541 млн долларов и злаков в 2,6 раза до 316 млн долларов.

Рост экспортных поставок продукции российского АПК3 среди стран Дальнего Востока за 10 месяцев 2021 г. (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) зафиксированы в Японию (+98,6% до 418 млн долларов), Республику Корея (+45,6% до 1,9 млрд долларов), Монголию (+31,9% до 258 млн долларов).Существенный рост поставок продукции российского АПК в Японию и Монголию сформирован за счет эффекта низкой базы: на каждую из указанных стран приходится 2% и 1,2% экспорта России соответственно.

На фоне этого роста доля Китая в структуре российского экспорта в страны Дальнего Востока (Восточной Азии) сократилась на 11 процентных пунктов до 52% в стоимостном выражении (2,9 млрд долларов). В то же время доля Республики Корея выросла на 8 п.п. до 35% (1,9 млрд долларов).

«В российском экспорте в страны Дальнего Востока на рыбу и ракообразных приходится каждый второй доллар, при этом основная масса поставок шла именно в Китай. Ограничения китайских властей на импорт на фоне борьбы с ковидом привели к тому, что отечественные производители искали новые пути для входа на рынки Азии. Это привело к увеличению транзитных поставок российской рыбы и ракообразных в Южную Корею. В результате экспорт рыбы и морепродуктов в Республику Корея вырос на 37% за год до 1,7 млрд долларов», – объясняет руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Одновременно, поставки рыбы и ракообразных4 непосредственно в Китай сократились на 38% до 838 млн долларов, доля Китая в общем объеме российского экспорта в страны Дальнего Востока(Восточной Азии) рыбы и ракообразных снизилась с 49% до 29%.

Семена масличных культур и готовое масло: новый формат бизнеса

Семена масличных культур и масло традиционно составляют основу агропромышленного экспорта в Китай. Но в силу мер государственного регулирования, применяемого в России для защиты национального рынка, а также в условиях изменения конъюнктуры мировых рынков и растущих цен, картина меняется. В натуральном объеме их суммарный экспорт в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. снизился на 9,8% до почти 2 млн. тонн, но с ростом боле чем в 4,9% в стоимостном выражении – до 1,3 млрд долл. США.

«С введением экспортных пошлин и зернового демпфера модель работы российского АПК претерпевает изменения. При высоких пошлинах снижается экспорт подсолнечной группы продукции, но нашему АПК удается наращивать экспортный товарооборот по сое, льну и рапсу. Что касается рапса, он может стать выгодной культурой на долгие годы, и сибирские аграрии при грамотной коммерческой стратегии могут хорошо заработать в этом сегменте», – считает Андрей Дальнов.

Злаки: четырёхкратное увеличение поставок

Поставки злаковых культур, видимо, находятся под влиянием той политики, которая реализуется китайским правительством. Активно восстанавливается экономика и поддерживается спрос, и, что немаловажно, финансируется восстановление в отрасли свиноводства после мощнейших вспышек АЧС. Попав в условия сокращения поголовья в мясном животноводстве на десятки процентов, Китаю потребовалось в короткие сроки нарастить доступность этого продукта до приемлемых уровней. Поэтому поставки неритмичны, часты всплески, которые снижают правильность прогнозов. Но Россия смогла поставить в Китай большие объемы кукурузы, пшеницы фуражного класса, а во 2й половине года поставляет высокие объемы овса. За год поставки злаковых культур в Китай из России увеличились почти в четыре раза – до 112 млн долларов.

«Позитивно развивается торговля в зерновых группах, а также продукцией переработки зерна. Если первые месяцы этого года характеризовались высокими закупками животноводов, а также, отчасти, спекулятивным спросом накануне введения пошлин и квот, то рост поставок мучных кондитерских изделий обусловлен долгосрочными изменениями нашей трансграничной торговли. Пошлины снизили привлекательность простого сырьевого экспорта, но экономика постепенно приспосабливается к новым условиям, и вот мы уже вывозим мучные кондитерские изделия в Китай с 70%м приростом к уровню прошлого года. Общий объем за 10 месяцев составил около5 30 млн. долл. Кроме того, в статистике международных поставок стало наблюдаться влияние периодических ограничений перемещений товаров через границы в тех или иных странах в связи с пандемией. Российские экспортеры и представители АПК смогли воспользоваться перераспределением спроса, наращивая свою долю на китайских рынках зерна, круп и продукции последующих циклов переработки», – говорит Андрей Дальнов.

Мясо: рост по говядине, низкая база по глубокой переработке

По мясу рост показали все категории, кроме мяса птицы, с итоговым увеличением экспорта на 22,8% до 324,3 млн долл. США (+3 п.п. до 11% в общем объёме экспорта в Китай). Так, в стоимостном выражении в 2021 г. в 3,4 раза выросли поставки замороженной говядины, почти в 2 раза – прочих пищевых субпродуктов КРС.

«Заметными событиями мясного направления стала диверсификация, выход на Китай с поставками баранины и охлаждённой говядины. Полагаю, что за счет говядины и новых направлений поставки мяса в Китай будут приносить всё больший доход», – считает Андрей Дальнов.

Вместе с мясом выросли поставки в Китай колбас (с 5,0 тонн до 112,8 тонн), однако, пока что их объём не позволяет говорить о значимом влиянии на экспорт. В целом продажа в Поднебесную готовых продуктов из мяса увеличилась в 2 раза до 37,5 тыс. долл. США.

Сладкое: с какао лучше, чем без какао

На 6% до 99 млн долларов в 2021 г. увеличился экспорт какаосодержащей кондитерской продукции. Сахаристые изделия (не содержащие какао) экспортировались немного в меньшем, чем в прошлом году, объеме: почти на 32% в натуральном измерении и на 17% в денежном. Среди шоколадных изделий значительный прирост интереса со стороны китайских импортеров и потребителей вызвал плиточный шоколад и конфеты с алкогольным наполнителем. Хотя и не все растущие сегменты обладают высоким удельным весом, и некоторые могут расти с эффектом низкой исходной базы.

«Уже не первый сезон российская сахарная промышленность предлагает покупателям выгодные условия и успешно конкурирует с производителями сахара из тростникового сырья. Экспортеры кондитерских изделий в полной мере воспользовались этими преимуществами и успешно наращивают продажи в Китай. Думаю, что еще более высокие цифры нас ждут через 2-3 месяца, когда Китай будет готовиться к новогодним праздникам», – комментирует Андрей Дальнов.

Молоко: сыворотка начинает и выигрывает

Поставки молочной продукции в Китай в денежном выражении выросли более чем в 2 раза за год до 2,5 млн долларов, при этом на первое место вырвалась сыворотка, допуск которой в страну был открыт только в этом году. Китай является крупнейшим мировым потребителем сыворотки молочной, на долю которого приходится 17% общего объема мировых поставок в стоимостном выражении.

«Импорт сыворотки со стороны Китая еще несколько лет будет расти опережающими темпами. Поэтому открытие крупнейшего рынка для российских производителей – это огромный потенциал поставок, ведь приграничное положение даёт сильные логистические преимущества перед конкурентами. Китай со временем, с высокой вероятностью, займёт одно из лидирующих мест о по импорту сыворотки из России и оттеснит традиционных потребителей: Казахстан и Беларусь. Узбекистан и Украина уже позади», – прогнозирует Андрей Дальнов.

В стоимостном выражении экспорт сыворотки в Китай оценивается в 1 млн долларов. В этом году на рынок Китая также выросли поставки российского сгущённого молока и сливок (в 9 раз до 794 тыс. долларов), сливочного масла (пробные партии). В 2,7 раза увеличились поставки молока и сливок несгущенных до 384 тыс. долларов.

Напитки: драйверы – пиво и настойки

Экспорт напитков в Китай возрос на 30% до 30,4 млн долларов, позитивная динамика наблюдается по всем категориям алкогольных напитков. Так, поставки пива увеличились на 36% и превысили тебе 19,8 млн долларов, это наиболее популярный продукт среди напитков. Экспорт второй по востребованности категории – крепкого алкоголя (виски, водки, настоек) – вырос на 56% до 6,6 млн долларов.

«Интерес китайцев к пиву основывается на доверии к импортной алкогольной продукции. Местная продукция не всегда качественная, поэтому китайские потребители научились неплохо разбираться в международных брендах алкогольной продукции. Рынок перспективный, в культуре Китая есть потребление алкоголя и продуктов из России на полках становится больше и больше», – говорит Андрей Дальнов.

Кроме вышеуказанных категорий, высокий прирост отмечен в экспорте живых растений и цветов (+454%), кофе, чая и пряностей (+130%). Однако пока что эти две категории нишевые: суммарно стоимость их поставок оценивается в 2 млн долларов.

К итогам 2021 года и далее

По итогам 2021 года, по прогнозу Россельхозбанка, экспорт в Китай достигнет 3,6 млрд долларов. Это на 10% меньше результата 2020 года (4,0 млрд долларов) и на 13% выше показателя 2019 года (3,2 млрд долларов).

«Сокращение экспорта рыбы в страны Дальнего Востока, прежде всего в Китай, действительно может стать фактором снижения общего объёма поставок. Однако важно понимать, что это временное снижение, и по мере восстановления нормальной логистики с Китаем, а также укрепления каналов продаж через Южную Корею, рыба и ракообразные снова пойдут вверх. Важнее то, что целый ряд категорий: злаки, масличные, сладости, молоко и сыворотка, напитки показывают высокие темпы роста, и всё чаще это высокомаржинальная продукция глубокой переработки. За счет диверсификации и экспорта продукции глубокой переработки в условиях антиковидных ограничений удалось превзойти результат 2019 года. Поэтому в 2022 году стоит ожидать дальнейшего роста экспорта как минимум до 4 млрд долларов», – рассуждает Андрей Дальнов.

1Аомынь (Макао), Китай, КНДР, Монголия, Республика Корея, Сянгал (Гонконг), Тайвань (Китай), Япония

2Здесь и далее данные по ВЭД приведены по результатам 10 месяцев 2021 года

3Здесь и далее – коды ТН ВЭД 01-24, если не указано иное

4Здесь и далее – коды ТН ВЭД - 03

5Экспорт хлебобулочных и мучных кондитерских изделий составил за 10 месяцев 29,7 млн $, а на 7 ноября – 30,1 млн $