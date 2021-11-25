Компенсацию за аренду жилья будут выплачивать молодым иркутским педагогам

Ежемесячная выплата составит 15 тысяч рублей, рассказали SIA.RU в мэрии.

Право на предоставление компенсации будут иметь педагоги муниципальных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет включительно в течение первых пяти лет работы. Также у получателя компенсации и его семьи не должно быть собственного жилья. Договор аренды должен быть официально зарегистрирован.

– Сейчас муниципалитет не может предоставить каждому работнику квартиру, но зато сможет компенсировать затраты на ее аренду, – прокомментировал председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев.