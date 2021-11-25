Иркутянина арестовали на 10 суток за танец на крыше троллейбуса

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил местного жителя к административному аресту на 10 суток за танец на крыше троллейбуса, сообщает пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел 7 ноября. Тогда на своем автомобиле мужчина перегородил проезжую часть, прилегающую к остановке, и таким образом заблокировал движение троллейбуса, следовавшего по маршруту №8. Затем иркутянин станцевал на крыше маршрутного транспорта и в процессе повредил лакокрасочное покрытие троллейбуса. Своими действиями он причинил материальный ущерб МУП «Иркутскгортранс» и парализовал движение общественного транспорта.

Известно, что в сентябре этого года мужчина уже привлекался к административной ответственности.