Две братчанки отдали мошенникам полмиллиона рублей за спасение от аферистов

Жительницы города Братска Иркутской области отдали мошенникам полмиллиона рублей – таким образом они хотели спасти свои деньги от аферистов, сообщает региональная полиция.

Одной из жертв преступников стала 70-летняя местная жительница. Она пояснила, что накануне ей на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудницей одного из крупных банков. Злоумышленница сообщила, что третьи лица пытаются заполучить доступ к ее счетам и для предотвращения несанкционированных операций по карте необходимо обналичить деньги и перевести на якобы безопасные счета. Всего заявительнице позвонили с 20-ти разных номеров телефона разные люди. Женщина поверила злоумышленникам и в результате лишилась 196 тысяч рублей, вырученных от продажи дома.

Аналогичная ситуация произошла и с 53-летней женщиной, которой также позвонили лжесотрудники банка и уведомили о том, что мошенники якобы пытаются оформить кредиты на ее имя. Для спасения от преступников женщина оформила два займа в разных банках. Чтобы перевести 293 тысячи на счета злоумышленников, братчанка совершила два десятка операций.