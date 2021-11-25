Минюст не стал объяснять иркутянину Петрову, почему его включили в список иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации не стало объяснять иркутскому историку Алексею Петрову, почему его включили в список иностранных агентов, сообщил сам Петров*.

«Вчера наконец-то получил ответ на свой запрос от 27.10.2021: а на основании чего я стал иноагентом. Есть ли какие-то приказы, постановления, распоряжения о Петрове, а еще желательно пришлите мне копию этого документа. Если вы не можете это сделать, то напишите, как мне можно все это обжаловать. Ответ прекрасен», – рассказал иркутянин.

В ответе, который опубликовал Алексей Петров, Минюст рассказал, что для включения в реестр иностранных агентов нужны соответствующие документы, поступившие от органов власти, и такие документы есть у министерства. Однако о каких представителях правительства и документах конкретно идет речь, не уточняется.

По поводу включения в список иноагентов Алесей Петров намерен обратиться в суд.

Напомним, о том, что Алексея Петрова признали иностранным агентом, стало известно 30 сентября. Накануне в список были включены и две организации, учредителем и участником которых является Петров – Иркутский союз библиофилов и «Честные выборы».

*ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.