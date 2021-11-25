Деньги оказались самым желанным подарком от работодателей у россиян на Новый год

Россияне назвали деньги самым желанным подарком от работодателей на Новый год, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«Самыми желанными подарками от работодателей на Новый год респонденты назвали деньги (34%), а также подарочные сертификаты в магазины или салоны красоты (31%), самыми бесполезными – сувениры (35%) и сладости (26%)», – отмечает издание.

Среди наиболее популярных корпоративных подарков, которые сотрудникам компаний доводится получать, – сладости и алкоголь (32%), сувениры (21%), подарочные сертификаты (19%), деньги (13%). Средний бюджет на корпоративный подарок к Новому году респонденты оценили в 1,5 тысячи рублей. Подарки на Новый год принято дарить в большинстве российских компаний – 71%.

Опрос проводился среди 2 103 респондентов со всех регионов страны в период с 18 по 23 ноября.