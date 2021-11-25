Заболеваемость коронавирусом в детсадах и школах Приангарья выросла за год в 2 – 2,4 раза

Заведующая отделением организации медпомощи детям и подросткам в образовательных организациях Иркутской городской детской поликлиники №1 Галина Петрова во время прямого эфира 25 ноября заявила, что по сравнению с 2020 годом в настоящее время заболеваемость коронавирусом в детсадах и школах выросла в 2 – 2,4 раза.

«В дошкольных учреждениях по сравнению с 2020 годом увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией у детей в 2 раза, в школах – в 2,4 раза», – рассказала она.

Напомним, накануне была зарегистрирована первая в России вакцина для детей «Спутник-М», ее могут поставить подростки 12 – 17 лет. Этот препарат разработан на основе «Спутника V», но в нем содержится в пять раз меньше действующего вещества.