Альфа-Банк и Л’Этуаль запустили безналичную оплату через СБП

Альфа-Банк и Л’Этуаль запустили новый удобный и безопасный способ безналичной оплаты онлайн-заказов через Систему быстрых платежей (СБП). Эта возможность появилась в интернет-магазине letu.ru и в мобильной версии сайта.

Оплатить заказ через СБП очень просто. Банковская карта для этого не нужна. Покупатель сканирует QR-код камерой своего смартфона, выбирает банковское приложение и подтверждает платеж кодом из push или sms. Деньги моментально поступают на счет Л’Этуаль.

При этом до конца года покупатель получает дополнительную скидку 2% на все товары letu.ru. А ритейлер экономит на комиссии за проведение платежа.

«Система быстрых платежей стремительно набирает популярность в ритейле как более дешевая альтернатива эквайрингу. По данным ЦБ РФ, объем платежей через СБП за девять месяцев 2021 года превысил 26 миллиарда рублей. У Альфа-Банка есть готовое решение по внедрению этого способа оплаты как в онлайн-каналах, так и в офлайн-магазинах. Сервис позволяет бизнесу значимо снизить расходы на безналичные платежи. И одновременно — улучшить клиентский опыт и дать лучшую цену своим покупателям», — отметил старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой.

«Л’Этуаль предлагает покупателю множество удобных способов оплаты, клиент может выбрать, какой подходит именно для него. Сегодня в ассортименте интернет-магазина letu.ru более 50 000 товаров. Выбрав оплату через СБП, покупатель может приобрести любые из них с дополнительной скидкой 2%. В ближайшее время система начнет действовать и в 1000 магазинов сети по всей России, чтобы каждый клиент мог оплачивать покупки с выгодой, быстро, легко и безопасно», — прокомментировал директор по развитию проектов Л’Этуаль Арсений Володин.