Банк «Фридом Финанс» открыл четвертый офис в Москве

23 ноября Банк «Фридом Финанс», входящий в международный холдинг Freedom Holding Corp., расширил свое присутствие в Москве. Это очередной офис, который работает по принципу «одного окна» в связке с одноименной инвесткомпанией: «Фридом Финанс» предлагает клиентам различные инвестиционно-банковские сервисы.

Отделение расположено в деловом центре «Москва-Сити» по адресу: ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб. 2, 1 этаж, рядом со станцией метро «Выставочная».

Банк «Фридом Финанс» является кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг: от кредитных карт до депозитов. Банк предлагает весь комплекс классических банковских сервисов и современных инвестиционных инструментов как для частных клиентов, так и для бизнеса. В их числе открытие расчетных счетов, операции по вкладам, денежные переводы, валютообменные операции по курсу Московской биржи, эквайринг, а также выпуск мультивалютных карт и карт инвестора, включая тарифы с премиальным обслуживанием и мн. др.

Напомним также, что 16 ноября Банк получил универсальную лицензию на осуществление банковской деятельности, став первым банком в истории, который расширил лицензию с базовой на универсальную после введенной ЦБ РФ в 2017 году реформы банковской системы. Универсальная лицензия позволяет осуществлять международные операции, оказывать услуги иностранным клиентам, взаимодействовать с зарубежными контрагентами, работать с иностранными ценными бумагами, а также финансировать клиентов-нерезидентов.

«Мы рады, что сегодня открыли очередной офис Банка «Фридом Финанс» в Москве. Теперь у жителей столицы появилось еще больше возможностей для получения качественных финансовых услуг. Мы планомерно наращиваем точки присутствия в городах и регионах, которые представляют стратегический интерес для Банка. При этом мы стараемся выбирать лучшее расположение для наших отделений. Сегодня еще один комфортабельный офис «Фридом Финанс» открылся в деловом центре города – «Москва-Сити», в ТЦ «Афимолл». Уверены, что интерес к нашим продуктам со стороны клиентов продолжит увеличиваться, так как у нас есть уникальные предложения на рынке как для физических лиц - в первую очередь я говорю о нашей мультивалютной карте с программой «Cashback акциями», так и для представителей бизнеса, которых заинтересуют привлекательные условия интернет-эквайринга, - прокомментировал председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Новый современный офис Банка «Фридом Финанс» в г. Москва расположен по адресу: ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб. 2, 1 этаж, метро «Выставочная»

Тел.: 8(495)-249-11-62.

Режим работы офиса ежедневно с 10:00 до 21:00.

Справка:

ИК «Фридом Финанс» — часть международного холдинга Freedom Holding Corp., представлена 43 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда. Входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает девятое место по числу зарегистрированных клиентов (более 132 тыс. по итогам октября 2021 года).

Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») основан в 1990 году и является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций в России. В 2015 году он вошел в состав международного холдинга Freedom Holding Corp. Банк предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. В настоящее время в России работает более 30 офисов Банка «Фридом Финанс». Банк «Фридом Финанс» профессионально оперирует на рынке на основании лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

На 1 ноября 2021 года чистые активы Банка «Фридом Финанс» составили 9,05 млрд рублей, уставный капитал — 1,58 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 4,46 млрд рублей. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.