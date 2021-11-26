Новикомбанк увеличил розничный кредитный портфель на 61% за 9 месяцев 2021 года

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, продемонстрировал активное развитие розничного направления в 2021 году. За 9 месяцев объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 61%.

Рост розничного кредитного портфеля банка произошел за счет значительного увеличения объема выдач ипотечных и потребительских кредитов. Так, с 1 января по 1 октября 2021 Новикомбанк нарастил объем кредитов, предоставленных на приобретение жилья, на 55,9%, объем потребительских кредитов за тот же период увеличился на 69,2%. Это следует из отчетности Новикомбанка по РСБУ за три квартала текущего года.

Розничное направление бизнеса банка успешно решает задачи, определенные в качестве приоритета социальной политики Ростеха. Новикомбанк участвует в таких государственных программах, как: «Семейная ипотека», федеральная программа льготного субсидирования ипотеки, собственная жилищная программа Госкорпорации, предполагающая компенсацию работодателем процентов или первоначального взноса по кредиту.

Сотрудники Ростеха и входящих в Госкорпорацию предприятий могут получить в Новикомбанке потребительский кредит на любые цели и рефинансирование по ставке от 10,5% годовых, ипотечный кредит на приобретение квартиры — от 5% годовых, кредит на образование — от 10,8% годовых, рефинансировать ипотеку — под 7,8% годовых.

«Отличительной особенностью розничных программ Новикомбанка являются прозрачные требования к заемщику, низкие ставки, отсутствие скрытых комиссий и платежей. Поэтому значительная часть выданных нами кредитов — это рефинансированные кредиты других банков. Являясь частью команды Ростеха, мы понимаем, насколько важно своевременное и качественное кредитование сотрудников ведущих промышленных предприятий страны», - прокомментировал заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

Одним из факторов роста розничного кредитного портфеля является постоянное совершенствование дистанционного банковского обслуживая. На сегодняшний день интернет-банк и мобильное приложение Новикомбанка – это современный и понятный сервис для управления личными финансами, совершения платежей и переводов. Так, с помощью ДБО клиенты Новикомбанка могут оперативно получить информацию по счетам и кредитам, подать заявку на оформление кредита, внести плановый платеж либо досрочного погасить кредит.