Росбанк взял «золото» в рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes

Росбанк взял «золото» в рейтинге лучших работодателей России, составленном изданием Forbes в партнерстве с аудиторской компанией KPMG.

В 2021 году компании-участники рейтинга оценивались по большому количеству ESG-показателей. Уйдя от привычного формата HR-премии, составители рейтинга увеличили вес показателей, оценивающих влияние компании на общество и ее экологический след.

В состав жюри в 2021 году вошли специалисты рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию. Параметры, оказывающие влияние на результат компаний-участников, были разделены на 3 группы: «Сотрудники и общество», «Экология», «Корпоративное управление».

Всего в обновленный рейтинг вошло 104 компании.

Росбанк как ответственный работодатель и как часть международной группы Societe Generale уделяет особое внимание поддержанию политики разнообразия и инклюзии. Банк ведет мониторинг по гендерному равенству, разрабатываются программы женского лидерства. Важной составляющей реализации политики инклюзии в банке является адаптация офисных помещений для людей с инвалидностью – как клиентов, так и сотрудников.

Программа благополучия сотрудников Wellbeing, разработанная и внедренная для создания максимально комфортной рабочей среды, в период пандемии пополнилась новыми онлайн-услугами с особым фокусом на безопасность и здоровье (телемедицина, телепсихология и телеветеринария). Сотрудники Росбанка сегодня могут сами выбирать формат работы – офис, гибридный (офис/дом) или полностью удаленный, в банке внедрен гибкий график и нет дресс-кода для сотрудников, которые не работают с клиентами.

Профессиональное и личностное развитие сотрудников – один из основных приоритетов HR-команды и топ-менеджмента Росбанка. Банк провел масштабную трансформацию портала внутреннего обучения сотрудников и перезапустил его в формате «траекторий обучения», которые позволяет сотрудникам создавать свой вектор обучения, аккумулировать знания внутренних экспертов, быстро находить информацию в удобном виде.

В 2021 году Росбанк запустил школу обучения людей с инвалидностью языку программирования Java-script. По итогам обучения у участников программы была возможность сразу трудоустроиться в банк или пройти оплачиваемую стажировку с последующим трудоустройством в IT-вертикаль банка.

Росбанк уделяет особое внимание вопросам уменьшения своего экологического следа. Экологическая политика банка связана с ответственным потреблением и уменьшением экологических рисков на объектах недвижимости банка и оценкой влияния поставщиков. В Росбанке внедрена система оценки и мониторинга ESG рисков в процесс работы с поставщиками на всех этапах.

Росбанк на постоянной основе мониторит состав сточных вод на объектах ГО с привлечением альтернативной лаборатории, по итогам анализов имплементирует мероприятия по снижению негативного воздействия на водоотведение. В ГО на корпоративной автомойке внедрена система оборотного водоснабжения, которая позволяет экономить до 75% воды и снизить выбросы вредных веществ в сточные воды. Росбанк с 2011 года мониторит собственные выбросы СО2. Мы ведем подсчет потребляемой энергии, тепла, воды, офисной бумаги, управление отходами и бизнес поездки (авиа, поезд и парк авто). Наибольшие выбросы от потребления энергии, поэтому основные мероприятия связаны с энергоэффективностью. С 2014 по 2020 год выбросы СО2 были сокращены в 2 раза.

Новый офис банка в Москва-Сити получил одну из самых высоких оценок - международный экологический сертификат по системе BREEAM in-use уровня VERY GOOD – за реализацию экологичных инициатив и подходов при проектировке офиса.

В 2020 году Росбанк был награжден дипломом «Зеленый и здоровый офис 2020» в номинации «Экологические инновации в офисе» и «За вклад в снижение негативного воздействия на окружающую среду». В 2021 году Росбанк отмечен как «Самая экологически открытая компания».