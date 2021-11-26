Средний размер ипотеки в Иркутской области за год увеличился на 35%

С 2,3 млн рублей в декабре 2020-го до 3,1 млн рублей в октябре 2021-го года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По сравнению с соседями Приангарье показывает опережающий рост средней стоимости ипотеки. В Новосибирской области – рост на 23,6% за год (с 2,41 млн до 2,98 млн), в Красноярском крае – на 26,3% за год (с 2,33 млн до 2,94 млн).

Годовой прирост средней суммы ипотеки в Иркутской области близок к Санкт-Петербургу (35%) и Республике Татарстан (36,8%).

В отличие от прошлого года, в 2021 году опережающий рост среднего кредита показывают «нестоличные» регионы РФ, говорится в исследовании. Так, если за 2020 год средний чек ипотеки в Москве вырос на 18,5%, а в регионах на 10,9%, то в 2021 году тенденция противоположная: за 10 месяцев рост в Москве составил 24,3%, а в других субъектах РФ – 27,5%.