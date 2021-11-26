ДОМ.РФ запустит Единую региональную ипотеку

ДОМ.РФ совместно с крупнейшими банками и регионами разработал Единую ипотечную программу, которая будет действовать на территории всей страны и объединит федеральные и региональные меры поддержки. Об этом на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека заявил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.

«Сейчас в России действует более 280 региональных программ льготной ипотеки, которые реализуются по разным принципам и правилам. Мы разработали единый стандарт сопровождения мер господдержки в жилищной сфере, который повысит их эффективность и адресность. Эта работа также нацелена на расширение пула банков-участников таких программ», - отметил он.

Этот стандарт лег в основу разработанной ДОМ.РФ Единой ипотечной программы. Предполагается, что она будет действовать на территории всей страны и позволит повысить доступность жилья за счет комбинирования региональных и федеральных жилищных программ.

ДОМ.РФ уже подписал соглашения о сотрудничестве в этом направлении с Ростовской, Архангельской и Белгородской областями. Сейчас также ведутся переговоры с целым рядом регионов, в том числе Мурманской, Иркутской областями, Республиками Алтай и Тыва. В дальнейшем программу планируется распространить по всей стране.