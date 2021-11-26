En+ Group приняла участия в открытии нового зимнего сезона в ледовой арене им. Евгения Гришина в Черемхове

Компания приняла участия в открытии нового зимнего сезона в ледовой арене им. Евгения Гришина в Черемхове, которая была построена ровно год назад при финансовом участии энергокомпании. На первый матч сезона, который прошёл между детскими хоккейными командами спортивной школы «Сибскана», представители холдинга приехали с подарками. В их числе наиболее ценным и символичным стал хоккейный свитер с подписями игроков команды ХК «Байкал-Энергия», рассказали SIA.RU в пресс-службе En+ Group.

Сегодня в спортивной секция по хоккею с мячом в Черемхове занимается более 40 ребят. С введением в эксплуатацию крытой ледовой арены у ребят появилась возможность тренироваться и проводить соревнования в холодный период в комфортных условиях не зависимо от погодных условий. Кроме тренировок профессиональных спортсменов и работы секций предусмотрено время свободного катания, также для всех желающих работает прокат снаряжения. Всего за первый год работы ледовой арены ее посетило около 15 тысяч жителей Черемхова. Искусственно созданный микроклимат внутри арены дает возможность использовать весь функционал на много раньше и дольше чем стандартные открытые ледовые стадионы.

Спортивный объект был построен в 2020 году при финансовом участии En+ Group. Проект осуществлен в соответствии с комплексной программой энергокомпании по развитию спорта в городах присутствия бизнеса, инициированной общественным деятелем и промышленником Олегом Дерипаской.

Сергей Малеев, начальник отдела физической культуре и спорту города Черемхово:

«Сегодня мы открываем новый зимний и хоккейный сезон детским товарищеским матчем при поддержке компании En+ Group и в дальнейшем планируем проведение мастер-классов с участием команды «Байкал-Энергия» здесь на нашем льду. Сегодня компания вручила свитер с подписями игроков этого сезона – подарок дорогого стоит, потому что каждый ребенок, который занимается и болеет за этот вид спорта, конечно, следит за командой и получить ее автографы – это вдохновляет. Он теперь будет тоже висеть в нашем музее в арене, который продолжает пополняться экспонатами».

Евгений Хвалько, главный тренер ХК «Байкал-Энергия»:

«Поддерживая хоккей с мячом в Иркутской области, одной из важных задач En+ Group ставит воспитание и подготовку юных спортсменов. Для нас стало отличной новостью, что на родине прославленного хоккеиста Евгения Гришина – городе Черемхове был открыт корт, который позволит подрастающему поколению тренироваться в комфортных условиях вне зависимости от погоды. Уверен, что кто-то из этих мальчишек в ближайшем будущем пополнит ряды нашей команды и, возможно, сыграет за «Байкал-Энергию».

Екатерина Черныш, начальник отдела по взаимодействию с госорганами ООО «Компания «Востсибуголь»:

«Компания «Востсибуголь», на ряду с другими активами En+ Group, принимает активное участие в развитии спорта, и ледовая арена имени Евгения Гришина – яркое тому подтверждение. Сегодня в первом в этом сезоне турнире участвуют еще совсем юные хоккеисты, они только начинают свой путь в спорте, но мы, конечно, будем следить за их успехами. Возможно в будущем они смогут стать игроками команды «Байкал-Энергия», которую поддерживает компания En+ Group».