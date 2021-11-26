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ТАСС: число пострадавших при аварии на кузбасской шахте выросло до 57

В результате аварии на кузбасской шахте «Листвяжная», произошедшей 25 ноября, пострадали 57 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Погибшими были признаны 11 горняков и трое спасателей, еще 38 человек считаются пропавшими без вести. В МЧС уверены, что все оставшиеся в шахте не выжили.

Как пояснил командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, заблокированные в шахте люди не сумели бы выжить из-за недостатка кислорода. «В той газовой атмосфере, которая сейчас сложилась на аварийном участке, говорить о том, что кто-то выжил, не представляется возможным»,— сказал он журналистам.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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