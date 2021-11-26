Доллар пробил отметку 75 рублей

Если в начале недели рынки упали из-за геополитики, то в пятницу ими завладели новые страхи по распространению нового штамма коронавируса.

Cлухи о якобы планируемом военном вторжении России на Украину вызвали сильнейшую за полтора года распродажу на российском рынке в начале этой неделb. Доллар пробил отметку 74 рубля, индекс РТС упал на 5,5%. Аналитики говорят, что такого падения российского рынка не было с апреля 2020. Продолжится ли распродажа? Что будет дальше?

– Доллар на 75 – это реакция на геополитику, – прокомментировал ситуацию в четверг Сергей Малых, официальный партнер компании «Атон» в Иркутске. – Нерезиденты просто-напросто выходят по любой цене из наших бумаг и возвращаются в доллар. Высокие цены на сырье дают определенные рычаги влияния России на геополитику. Запад это понимает, соответственно действует на упреждение, информационное давлением усиливается. Технически маловероятно, что доллар уйдет серьезно выше 75 впереди. Впереди заседание ЦБ с повышением процентной ставки. Я жду возврата в коридор 72-73 рубля за доллар. Индекс РТС находится на поддержке, российские инвесторы просто напросто выкупает это снижение. На мой взгляд, если информационный фон сейчас успокоится, то рынок постепенно начнет возвращаться к тем уровнем, где он был ранее.

Однако в пятницу, 26 ноября, рынками завладели новые страхи по распространению нового штамма коронавируса, который выявили в Африке и Китае. ВОЗ решил созвать экстренную встречу. По мнению экспертов, новый штамм более опасения, чем штамм «дельта». На этом фоне доллар преодолел отметку в 75 рублей. На текущий момент доллар торгуется на уровне 75,6 руб., евро – 84,85 руб.